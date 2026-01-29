इतिहास रच रहे सरकारी स्कूल! बैंस बोले – मान सरकार की शिक्षा नीति ने बदल दी पंजाब की तस्वीर

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस (SOE) और रेज़िडेंशियल स्कूल्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स (RSMS) में प्रवेश के लिए रिकॉर्ड पंजीकरण यह साबित करता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि कुल उपलब्ध सीटें लगभग 20 हजार हैं। यानी हर एक सीट पर कई गुना प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।
उन्होंने आगे कहा कि उपलब्ध सीटों की तुलना में इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना सरकारी स्कूलों में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अभिभावकों और विद्यार्थियों के भरोसे को दर्शाता है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में फिलहाल 118 स्कूल ऑफ़ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूल्स संचालित हैं, जिनमें सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।
सीटों की उपलब्धता का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें प्रति स्कूल 36 सीटें हैं, जबकि मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूलों में वर्तमान में 50 सीटें उपलब्ध हैं।
मंत्री ने कहा कि इसी तरह 11वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 11,187 सीटें उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा के लिए कुल स्वीकृत प्रवेश सीटें 15,104 हैं, जिनमें से स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में पढ़ रहे 10वीं कक्षा के 3,917 विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में इन सीटों के अंतर्गत पदोन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 11वीं कक्षा के प्रवेश के लिए मेधावी विद्यार्थियों हेतु रेज़िडेंशियल स्कूलों में 4,600 सीटें उपलब्ध हैं।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया की ताज़ा स्थिति साझा की है। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा के लिए अब तक 93,300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 74,855 आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। वहीं 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 1,10,716 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 92,624 आवेदन पूर्ण हो चुके हैं।
मंत्री के अनुसार, दोनों कक्षाओं के कुल 36,537 विद्यार्थी अभी आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है, जबकि प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 मार्च 2026 को किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और अन्य संबंधित जानकारियां समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएंगी।
