Atishi Video: ‘कैसे सामने आएगी वीडियो की सच्चाई’ आतिशी विवाद में पंजाब DGP का जवाब, सारा मामला अब बस…

गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों की शहादत की वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा आयोजित की गई थी। इस पर भाजपा ने आरोप लगाया कि आतिशी ने गुरुओं पर चर्चा करते हुए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है।