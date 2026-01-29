‘वरना वैसा ही जवाब मिलेगा’ माता-पिता की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ का पंजाब सरकार को अल्टीमेटम

शमशेर सिंह को 2021 में एक हत्या मामले में कथित संलिप्तता के चलते अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। यह गिरफ्तारी उदेकरण गांव के एक स्कूल शिक्षक से 50 लाख रुपये की फिरौती और जान से मारने की धमकी से जुड़े रंगदारी मामले में हुई है। कोर्ट ने दोनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और उन्हें 30 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।