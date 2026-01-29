Mood of the Nation Survey: यदि आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? जानें सर्वे में BJP-Congress को कितनी मिली सीटें

Mood of the Nation Survey: देश में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर इंडिया टूडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक यदि आज चुनाव होते है तो एनडीए को जबरदस्त जीत मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी अपने दम पर अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, साथ ही कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले नुकसान होगा।