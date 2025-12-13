अगले 72 घंटे सावधान.! इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक, भारत के कुछ हिस्सों में कोल्डवेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलावा अन्य राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत में लगातार ठंड बढ़ रही है लेकिन कोल्डवेव के खास आसार नहीं हैं। वहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे आने-जाने में परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है तो वहीं, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडू और कर्नाटक में भी बादल बरस सकते हैं।