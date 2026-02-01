कुछ ही देर में शुरू होने वाला था PM मोदी का भाषण, ऐन वक्त पर आ गई अड़चन, लोकसभा को करना पड़ा स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- IANS)
भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 5 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यही वजह रही कि पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए।
प्रधानमंत्री मोदी को आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। अब सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
सदन में बुधवार को बार-बार बाधा आती रही। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर जांच से बचने का आरोप लगाया। आज भी राहुल को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के किताब का हवाला देते हुए संसद में बोलने से बार-बार रोका गया।
राहुल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक किताब भेंट करेंगे, जिसमें दावा किया गया है कि 2020 के चीन सीमा संकट के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेले काम करने के लिए कैसे छोड़ दिया था।
कांग्रेस नेता ने एक्स पोस्ट में लिखा- आज अगर प्रधानमंत्री संसद आते हैं, तो मैं उन्हें एक किताब भेंट करूंगा। यह किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है। यह किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है। यह किताब देश के पूर्व सेना प्रमुख, जनरल नरवणे की है और हैरानी की बात यह है कि कैबिनेट मंत्रियों के अनुसार, यह किताब मौजूद ही नहीं है।
इससे पहले, पिछले दिन के बजट सत्र के दौरान आठ सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा भारी नारेबाजी के बीच आज लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
निलंबित सांसदों में कांग्रेस सदस्य हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मनिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादवराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और डीन कुरियाकोस के अलावा सीपीआई (एम) सांसद एस वेंकटेशन शामिल हैं।
कांग्रेस नेता ने पोस्ट में यह भी लिखा - इस किताब में साफ तौर पर लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसे नाजुक समय में सेना प्रमुख को इंतजार कराया गया। और जब फैसला लेने का समय आया, तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा- जो आपको सही लगे, वह करो।
