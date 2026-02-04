Ghaziabad Three Daughters Suicide: कैसे करें पहचान कि कोई ड्रिपेशन में है, क्या होते हैं लक्षण, कैसे बचा सकते है किसी अपने को….

ऐसे में पैरेंटिंग आज के मां-बापों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है। अब कई परिवारो में प्री मैरिटिटल काउंसलिंग भी शादी का अहम हिस्सा हो गई है। ऐसे में कई बार मैरिज काउंससर या रिलेशनशिप काउंसलर होने वाले पति-पत्नी से कई बार ऐसी बातें पूछते है जो उनकी शादी के बाद आने वाली समस्याओं को कैसे डील करेंगे, पर ही आधारित होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि देश में पैरेंटिंग का क्रैश कोर्स जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी का हम सही तरह से पालन-पोषण कर पाएं।