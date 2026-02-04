4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ghaziabad Three Daughters Suicide: कैसे करें पहचान कि कोई ड्रिपेशन में है, क्या होते हैं लक्षण, कैसे बचा सकते है किसी अपने को….

आज समाज ने आर्थिक तौर पर तो तरक्की कर ली है, पर परिवारों में आपसी बॉन्डिंग खत्म हो गई है। वे कहते हैं कि ऐसे बच्चे या शख्स जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, उनकी पहचान होती है कि वो अकेले रहने लगते हैं, उनको नींद या तो बहुत आती है या कम आती है, वो या तो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर उन्हें भूख बहुत कम लगती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Abhishek Mehrotra

Feb 04, 2026

Ghaziabad Three Daughters Suicide

Ghaziabad Three Daughters Suicide

Ghaziabad Three Daughters Suicide: बुधवार की तड़के एक ऐसी खबर आई जिसने देश के पैरेंट्स को भीतर तक हिला दिया। गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार की तीन नाबालिग बेटियों ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। जिस किसी ने भी ये खबर सुनी उसका कलेजा फट गया। क्या कोई सोच सकता है कि 12, 14 ओर 16 साल की मासूम ऐसा भयावह कदम उठा सकती है। इस मुद्दे पर पत्रिका डॉट कॉम ने कुछ यूं टटोलने की कोशिश की है।

लाइफ कोच डॉ. अनिल सेठी इस मसले को कुछ यूं देखते हैं। वे कहते हैं कि आप ऐंड रिजल्ट पर बात करने से पहले समझिए कि स्थिति यहां तक पहुंची कैसी, इस घटना की शुरुआत तो बहुत पहले ही उन मासूमों ने मन में हो गई थी। मूल मुद्दा है कि समाज में और परिवार में जिस तरह संस्कारों का अवमूलन हो रहा है, उससे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है।

आज समाज ने आर्थिक तौर पर तो तरक्की कर ली है, पर परिवारों में आपसी बॉन्डिंग खत्म हो गई है। वे कहते हैं कि ऐसे बच्चे या शख्स जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, उनकी पहचान होती है कि वो अकेले रहने लगते हैं, उनको नींद या तो बहुत आती है या कम आती है, वो या तो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर उन्हें भूख बहुत कम लगती है।

वैसे इसे न्यूक्लियर फैमिली कल्चर का भी कुप्रभाव मान सकते है। पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, ऐसे में वे अब बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम तो नहीं दे पाते हैं इसलिए उनको क्वॉलिटि ऑफ टाइम पर बहुत फोकस देना चाहिए।

ऐसे में पैरेंटिंग आज के मां-बापों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है। अब कई परिवारो में प्री मैरिटिटल काउंसलिंग भी शादी का अहम हिस्सा हो गई है। ऐसे में कई बार मैरिज काउंससर या रिलेशनशिप काउंसलर होने वाले पति-पत्नी से कई बार ऐसी बातें पूछते है जो उनकी शादी के बाद आने वाली समस्याओं को कैसे डील करेंगे, पर ही आधारित होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि देश में पैरेंटिंग का क्रैश कोर्स जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी का हम सही तरह से पालन-पोषण कर पाएं।

शादी के लिए कुंडलियां मिलानी जितनी जरूरी मानी जाती है, उतना ही जरूरी पति-पत्नी के मेडिकल टेस्ट भी होने चाहिए। पंडित के साथ-साथ रिलेशनशिप काउंसलर को भी इस अहम समारोह का हिस्सा बनाना चाहिए। आज आईक्यू पर तो हम सब फोकस करते हैं, पर इमोशनल कोशंट यानी ईक्यू बहुत कम हो रहा है।

ये गेम तीन बहनों की बीच बॉन्डिंग टूल बन गया

साइकोलोजिस्ट डॉ.भावना बर्मी इस अहम मुद्दे पर कहती हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर किसी के मन में आत्महत्या की बात चल रही है तो हम उसे कैसें पहचानें। ऐसा व्यक्ति बार बार मरने की बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं। जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है। अब जीवन बोझ लगता है। वो दोस्तों से मिलने से कतराने लगता है। मूड स्विंग या एंग्जाइटी लगातार उसमें पाई जाने लगती है।

गाजियाबाद का ये केस काफी ट्रेजिक है। ये गेम के एडिक्शन के खतरनाक होने को हाईलाइट करता है। कोरियन लवर गेम की आदत कैसे एस्ट्रीम स्टेप तक पहुंचती है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो इन बहनों ने अकेलेपन से बचने के लिए बंद कमरे में साथ ये गेम खेलना शुरू किया, जो उनका बॉन्डिंग टूल बन गया।

ये भी पढ़ें

22 सालों में 30 लाख खुदकुशी: पढ़े-लिखे लोग ज्यादा दे रहे जान, पारिवारिक विवाद सबसे बड़ी वजह
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 06:17 pm

Published on:

04 Feb 2026 06:09 pm

Hindi News / National News / Ghaziabad Three Daughters Suicide: कैसे करें पहचान कि कोई ड्रिपेशन में है, क्या होते हैं लक्षण, कैसे बचा सकते है किसी अपने को….

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.