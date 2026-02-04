22 सालों में 30 लाख खुदकुशी: पढ़े-लिखे लोग ज्यादा दे रहे जान, पारिवारिक विवाद सबसे बड़ी वजह

सबसे ज्यादा (58.2%) लोगों ने फांसी लगा कर जान दी। 25.4 फीसदी लोगों ने जहर खाकर जान दी, जबकि 5 फीसदी ने डूब कर और इतने ही लोगों ने चलती गाड़ी/ट्रेन के नीचे आकर ज़िंदगी खत्म कर ली। कई लोगों ने सामूहिक या परिवार के लोगों के साथ ख़ुदकुशी कर ली। ऐसे सबसे ज्यादा (90) मामले तमिलनाडु में दर्ज हुए। राजस्थान में ऐसे 20, आंध्र प्रदेश में 13 और कर्नाटक में 7 मामले हुए।