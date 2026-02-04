‘वो गिरने ही वाली थी कि तभी…’ गाजियाबाद केस के चश्मदीद ने खोला रात 2 बजे का खौफनाक राज!

चश्मदीद ने आगे बताया कि पहले वह लड़की रेलिंग से नीचे उतरी, तो दूसरी बहन ने उसे खींचने की कोशिश की। उस पल मुझे लगा कि शायद उनके बीच कोई आपसी झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह लड़की फिर से रेलिंग पर चढ़ गई। इसके बाद एक बहन ने दूसरी को गले लगाया। मुझे अनहोनी की आशंका हुई ही थी कि देखते ही देखते तीनों बहनों ने एक साथ छलांग लगा दी। शुरुआत में ऐसा लगा कि दो लड़कियां तीसरी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंत में तीनों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया।