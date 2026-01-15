BMC Election 2026 : मुंबई का किंग कौन? फिल्मी सितारों का बड़ा मैसेज.! जानिए किसने क्या कहा.?

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई वोटिंग में आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे भी मतदान केंद्रों पर नजर आए। 2,869 सीटों के लिए हो रहे इन चुनावों में कुल 15,908 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि करीब 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए राज्यभर में 39,092 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुंबई में सबसे पहले वोट डालने पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने लोकतंत्र को लेकर अहम संदेश दिया। इस दौरान हेमा मालिनी, सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी समेत तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने मतदान किया।