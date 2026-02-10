बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर के दामाद की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त

मंत्रालय के आदेश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को इनमें से तीन संपत्तियों को अटैच कर लिया। इनमें शरीफुल का आवास, लालगोला बस स्टैंड के पास एक बैंक्वेट हॉल और एक निजी स्कूल की इमारत शामिल है। पुलिस ने बताया कि शेष 11 संपत्तियों को मंगलवार को जब्त किया जाएगा, जिनमें एक ईंट भट्टा, लालगोला मार्केट का एक मकान और बहरामपुर तथा कलकत्ता के फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा दो कारें जब्ती सूची में हैं और दोनों आरोपियों के बैंक खातों को भी फ्रीज किया जाएगा। इस कार्रवाई ने मुरशिदाबाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढा दी है, क्योंकि यह मामला हुमायूं कबीर से जुडा है। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।