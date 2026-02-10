हिमंत बिस्वा सरमा वायरल वीडियो मामले में बुरे फंसे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ सहमत

Himanta Biswa Sarma Rifle Video Controversy: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सोशल मीडिया पर प्रसारित एक विवादित वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस संबंध में वामपंथी नेताओं की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री कथित तौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों की ओर राइफल से निशाना साधते हुए नजर आ रहे। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था।