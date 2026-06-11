Meenakshi Natarajan Nomination Cancelled: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का मामला, जज बोले- कल के लिए रखिए

मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई (Photo-IANS)
Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्य सभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कल सुनवाई करने और तब तक नतीजा घोषित नहीं करने की मांग की। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। इस पर जज ने कहा- कल सुनवाई करते हैं।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
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