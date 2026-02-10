दुश्मन पर निगरानी करने की दिशा में बड़ा कदम, पहली बार देसी कंपनी ने की स्पेस में ‘जासूसी’

अंतरिक्ष अब तमाम देशों के लिए एक नया युद्धक्षेत्र बन चुका है। भारत के पास वर्तमान में संचार, नेविगेशन और रक्षा के लिए 50,000 करोड़ से अधिक के 50 से अधिक सक्रिय उपग्रह हैं। यह तकनीक बताती है अंतरिक्ष में दूसरे देशों के उपग्रह क्या कर रहे हैं और क्या वे हमारे एसेट्स के करीब आकर उन्हें 'जैम' या रहे वाली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर हैं। यही तकनीक भविष्य में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में देश की मदद कर सकती है। इससे भारत को दबदबा रखने में फायदा होगा।