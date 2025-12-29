भाई-बहन ने की शादी, फिर मौत.. एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार.. रुला देगा वीडियो

सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्तीपुरवा में प्रेमी युगल की संदिग्ध हालात में मौत के बाद सोमवार को दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पति-पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जिससे माहौल बेहद गमगीन हो गया। परिजन रो-रोकर बेहाल नजर आए। हर आंख नम थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। हामाई मंदिर के पास जंगल में रविवार सुबह एक पेड़ से युवक-युवती के शव लटके दिखे। मृतकों की पहचान खुशीराम (22) और मोहिनी (19) के रूप में हुई है। दोनों आपस में पट्टीदार थे और करीब तीन साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। रिश्ते की वजह से परिवार शुरू में इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 6 दिसंबर को दोनों ने गांव के पास महामाई मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। बाद में जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मजबूरी में इस विवाह को स्वीकार कर लिया।