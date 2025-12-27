27 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

CWC की बैठक, कांग्रेस में बवाल.!, पार्टी के कामकाज पर उठे सवाल? जानिए क्यों.?

दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी वरिष्ठ नेताओं के चरणों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, "Quora site पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का ज़मीनी स्वयं सेवक व जनसंघ और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संघटन की शक्ति है। जय सिया राम।

भारत

image

Darsh Sharma

Dec 27, 2025

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की CWC बैठक में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कामकाज के तरीके पर ही सवाल उठ गया। दरअसल, बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजिय सिंह ने उस वक्त सभी को असहज कर दिया। जब उन्होंने कांग्रेस के केन्द्रीयकरण का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक, दिग्विजय ने संगठन में विकेन्द्रीकरण यानी संगठन में सुधार की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्रदेशों में अध्यक्ष तो बनाया जाता है लेकिन कमेटी का गठन नहीं किया जाता। दिग्विजय सिंह के इस बयान को राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाने के तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ CWC की बैठक ही नहीं, उससे पहले भी दिग्विजिय सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दो पोस्ट कर कांग्रेस आलाकमान को असहज कर दिया। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको पूरे नंबर मिलते हैं लेकिन अब थोड़ा कांग्रेस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कांग्रेस में भी चुनाव आयोग की तरह रिफॉर्म की जरूरत हैं। आपने संगठन सृजन के साथ शुरुआत तो कर दी है लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरुरत है। मुझे पता है आप करेंगे…क्योंकि आप कर सकते हैं। सिर्फ एक समस्या है कि आपको मनाना। कंविंस करना आसान नहीं है। पोस्ट के लास्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है…जय सिया राम..।

27 Dec 2025 10:43 pm

