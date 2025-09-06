बाढ़ का तांडव, कई गांव डूबे, इन राज्यों के लिए चेतावनी!

इस साल मानसून के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है…मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है…भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं…पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है…यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं…पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है…इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है…दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है…