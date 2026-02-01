बेंगलुरु मेट्रो का सफर हुआ महंगा! 9 फरवरी से ढीली होगी जेब, जानें अब कितने बढ़ गए दाम

FFC ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया था कि मेट्रो किराए में हर साल अधिकतम 5% तक की वृद्धि की जा सकती है। यह फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो सुधारने और घाटे को कम करने के लिए बनाया गया है। BMRCL बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है और किसी केंद्र या राज्य सरकार की अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत नहीं है। एक वरिष्ठ BMRCL अधिकारी ने कहा, यह बढ़ोतरी FFC द्वारा निर्धारित स्वचालित फॉर्मूला का हिस्सा है। ये सिफारिशें ऑपरेटर पर बाध्यकारी हैं और इन्हें लागू करना अनिवार्य है।