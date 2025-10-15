सरकार का PF पर बड़ा ऐलान, अब EPF अकाउंट से निकाल सकेंगे पूरा पैसा!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने बड़ा तोहफा देते हुए(EPFO New Rules 2025) पीएफ अकाउंट में जमा फंड की निकासी और भी आसान कर दी है…7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ा ऐलान करते हुए संगठन ने साफ कर दिया है कि वे अब बिना किसी समस्या के खाते में तय न्यूनतम बैलेंस को छोड़कर बाकी बची 100% जमा राशि निकाल सकेंगे…केंद्रीय न्यासी बोर्ड की(100% PF Withdrawal) ओर से निकासी की इस नई लिमिट को मंजूरी दे दी गई है….इसके साथ ही बोर्ड ने ईपीएफओ मेंबर्स के लिए पीएफ निकासी (PF Withdrawal Rules) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई और बड़े फैसले भी लिए हैं…