नए साल पर जमकर बरसेंगे बदरा, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

Darsh Sharma

Dec 31, 2025

Weather Latest Update : दिल्ली एनसीआर के साथ देश के अलग-अलग राज्यों में न्यू ईयर का जश्न फीका पड़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 1 जनवरी को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार, उत्तर भारत के 6 राज्यों में इस कड़ाके की ठंड के बीच भीषण बारिश होने की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने वाली है, जिसके बाद से तराई राज्यों के तापमान में गिरावट हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली गिरने और तेज हवाओं (30-40 किमी/घंटा) के साथ आंधी आने का भी अलर्ट है। अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

31 Dec 2025 11:16 pm

