उज्जैन के तराना में कैसे भड़की हिंसा? प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया पूरा सच

उज्जैन के तराना में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा से लोगों में दहशत का माहौल है। अचानक आए उपद्रवियों ने ना सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की बल्कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने दंगाइयों के उपद्रव की पूरी सच्चाई बयां की। स्थानीय निवासी ने कहा कि जुमे की नमाज के बाद 20 से 25 लोग सुनियोजित साजिश के तहत आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिलाओं ने कहा कि घरों की तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंके गए। इससे खिड़कियों के कांच टूट गए। छोटे बच्चे दहशत में आ गए। और क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय निवासी.. देखिए वीडियो