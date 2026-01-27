UGC के नए नियमों पर भारी बवाल, दिल्ली से लखनऊ तक सड़कें जाम!

यूजीसी के नए नियमों को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ देशभर में सामान्य वर्ग के छात्र और सामाजिक समंगठन सड़कों पर उतरे दिख रहे हैं। दिल्ली में जहां UGC मुख्यालय का घेराव किया तो वहीं यूपी के कई जिलों में सवर्ण छात्रों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। वाराणसी से लेकर संभल तक और बरेली से लेकर झांसी तक यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ गुस्सा तेज होता दिख रहा है। बीजेपी के अंदर भी इसके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है और कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।