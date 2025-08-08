कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

देशभर में मानसून एक्टिव है…देश के कई हिस्सों(Uttarakhand Weather) में मॉनसून ने विकराल रूप ले लिया है…मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तक(Himachal Pradesh Weather Update) मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है…हालांकि, इसके(Rajasthan Weather Update) बाद भी दिल्ली-एनसीआर से उमस जाने का नाम नहीं ले रही है…वहीं उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ जैसी(UP Weather Update) स्थिति बन गई है…