8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

देशभर में मानसून एक्टिव है…देश के कई हिस्सों(Uttarakhand Weather) में मॉनसून ने विकराल रूप ले लिया है…मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तक(Himachal Pradesh Weather Update) मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है…हालांकि, इसके(Rajasthan Weather Update) बाद भी दिल्ली-एनसीआर से उमस जाने का नाम नहीं ले रही है…वहीं उत्तर भारत के राज्यों [&hellip;]

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 08, 2025

देशभर में मानसून एक्टिव है…देश के कई हिस्सों(Uttarakhand Weather) में मॉनसून ने विकराल रूप ले लिया है…मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तक(Himachal Pradesh Weather Update) मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है…हालांकि, इसके(Rajasthan Weather Update) बाद भी दिल्ली-एनसीआर से उमस जाने का नाम नहीं ले रही है…वहीं उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ जैसी(UP Weather Update) स्थिति बन गई है…

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 01:11 pm

Hindi News / National News / कुदरत का रौद्र रूप, इन राज्यों में रेड अलर्ट!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Raksha Bandhan 2025: शाम या रात में भी बांध सकते हैं राखी? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवाल? राहुल ने कहा- BJP और ECI ने की ‘वोटों की चोरी’

चुनाव आयोग पर राहुल का हमला (फोटो-IANS)
राष्ट्रीय

Amit Shah आज जानकी धाम की रखेंगे आधारशिला, 883 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, जानिए क्या है पूरा प्लान

Janaki Maata mandir aadharshila
Patrika Special News

भारत की नागरिकता पाने वाले डॉ मुखी कौन हैं? आखिर पाकिस्तान में किस बात का सता रहा था डर, डिटेल में पढ़ें सबकुछ

राष्ट्रीय

देश के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘उदयपुर फाइल्स’, पुलिस सुरक्षा में फिल्म देखने पहुंचे कन्हैया के बेटे

Udaipur Files poster
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.