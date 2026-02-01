‘वो मैं नहीं हूं!’ संसद में घिरे राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद पर तोड़ी चुप्पी, जानें सफाई में क्या कहा

विवाद की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा सांसद तेजसवी सूर्या के कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाने के जवाब में पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला दिया। उन्होंने एक मैगजीन (द कारवां) के आर्टिकल का प्रिंटआउट दिखाते हुए डोकलाम (2017) में "चीनी टैंक" के घुसने और लद्दाख गतिरोध (2020) पर किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की। राहुल ने दावा किया कि किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका पर संवेदनशील जानकारी है, जो 56 इंच की छाती वाली छवि को चुनौती देती है।