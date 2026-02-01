सत्ता की चाह में खून! दो-संतान नीति बनी बाधा, पिता ने मासूम बेटी की कर दी हत्या

पुलिस के अनुसार, दोनों ने मिलकर साजिश रची कि जुड़वां बेटियों में से एक प्राची को रास्ते से हटा दिया जाए। पहले गोद देने की योजना बनी, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज होने के कारण यह संभव नहीं हुआ। फिर बच्ची को छोड़ने का विचार आया, लेकिन वापस लौटने का डर बना रहा। आखिरकार दोनों ने बच्ची की हत्या कर उसे हादसा दिखाने की योजना बनाई।