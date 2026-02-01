‘बांग्लादेश और नेपाल की तरह…,’ Gen-Z प्रदर्शनों को लेकर मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगाया आरोप

बता दें कि 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया। इसके बाद बाद में उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया। दरअसल, वांगचुक गिरफ्तारी से दो दिन पहले लद्दाख में राज्य का दर्जा (Statehood) और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।