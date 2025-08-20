Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM, CM और मंत्रियों की अब खैर नहीं, जेल गए तो जाएगी कुर्सी.. जानिए वजह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रस्तावित कानून का विरोध किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, ''क्या दुष्चक्र है! गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया! विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी धड़ाधड़ और असंगत रूप से हो रही है. नए प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी होते ही तुरंत हटा दिया जाएगा.'' विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाए और चुनावी मैदान में हराने में असफल होने के बावजूद, उन्हें मनमानी गिरफ्तारियों के ज़रिए हटा दिया जाए!! और सत्ता पक्ष के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी छुआ तक नहीं जाता!!''

भारत

Darsh Sharma

Aug 20, 2025

प्रधानमंत्री.. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की अब खैर नहीं है.. अगर किसी भी आपराधिक मामले में वो जेल जाते है तो उनकी कुर्सी जाना तय है। केन्द्र की मोदी सरकार संसद में महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है.. जिसके तहत ये कार्रवाई होगी। दरअसल, संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बीच मोदी सरकार लोकसभा में बुधवार को तीन विधेयक पेश करेगी। इनके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। केंद्र सरकार बुधवार को जो विधेयक पेश करेगी, उनमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे.. अभी तक संविधान के तहत केवल वे जनप्रतिनिधि जिन्हें दोषी ठहराया गया हो, उन्हें ही पद से हटाया जा सकता था. लेकिन नया प्रस्तावित बिल कहता है कि यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा या स्वतः पद से हटा माना जाएगा.

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / National News / PM, CM और मंत्रियों की अब खैर नहीं, जेल गए तो जाएगी कुर्सी.. जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘पापा आपके सपनों का भारत बनाने का सपना पूरा करना लक्ष्य, जहां…’, पूर्व पीएम Rajiv Gandhi की जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले से पहले इस मुख्यमंत्री पर भी हुआ था हमला

CM Rekha Gupta
राष्ट्रीय

रद्द होगा करीब सवा करोड़ लोगों का राशन कार्ड? केंद्र ने राज्यों को दिया 30 सितंबर तक का वक्त

1.25 crore ration cards will be cancelled
राष्ट्रीय

CM रेखा को थप्पड़ मारने वाले आरोपी की मां का आया बयान, बताया बेटे ने क्यों किया हमला

दिल्ली की सीएम को मारा थप्पड़ (फोटो-ANI)
राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन

CP Radhakrishnan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.