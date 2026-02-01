9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, भारत से मैच खेलने पर यू टर्न..! ICC का बड़ा खेला!

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे पहले विवाद तब शुरू हुआ, जब बांग्लादेश ने भारत में अपने मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बांग्लादेश नहीं माना, तो उसे टूर्नामेंट से हटाकर उसकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी गई। इसके बाद बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान सामने आया और उसने टी20 वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी देनी शुरू कर दी।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Feb 09, 2026

टी20 वर्ल्डकप में भारत से मैच का बॉयकॉट कर रहे पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है, जहां PCB को फिर से घुटने टेकने पड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मान गई है। खबर ये भी है कि उसकी तीन डिमांड को आईसीसी ने खारिज कर दिया है। मतलब 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, आईसीसी और पीसीबी की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान मंगलवार (10 फरवरी) को हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 10:39 pm

Hindi News / National News / Videos / पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, भारत से मैच खेलने पर यू टर्न..! ICC का बड़ा खेला!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

राहुल गांधी की वजह से फंसे पूर्व सेना प्रमुख! किताब छापने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

FIR over circulation of ex-Army chief MM Naravanes unpublished book
राष्ट्रीय

ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव! कैसे हटाते हैं लोकसभा स्पीकर, कितने सदस्यों का वोट जरूरी?

Om Birla
राष्ट्रीय

India-US Trade Deal: ट्रंप की डील के बाद रूस से भारत तेल से खरीदेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय ने दे दिया स्पष्ट जवाब

राष्ट्रीय

‘अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया…’: जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध में दखल देने के लिए चीन से लगाई थी गुहार

india pakistan army
राष्ट्रीय

LS स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों के साइन का दावा, थरूर बोले- मुझसे नहीं ली गई सलाह

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.