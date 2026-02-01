पाकिस्तान की निकली हेकड़ी, भारत से मैच खेलने पर यू टर्न..! ICC का बड़ा खेला!

टी20 वर्ल्डकप में भारत से मैच का बॉयकॉट कर रहे पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है, जहां PCB को फिर से घुटने टेकने पड़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मान गई है। खबर ये भी है कि उसकी तीन डिमांड को आईसीसी ने खारिज कर दिया है। मतलब 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, आईसीसी और पीसीबी की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान मंगलवार (10 फरवरी) को हो सकता है।