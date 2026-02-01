‘अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया…’: जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध में दखल देने के लिए चीन से लगाई थी गुहार

1971 War Bombshell:: लगभग पांच दशकों तक सीलबंद रहने वाली वाटरगेट ग्रैंड जूरी की सात पेज की गवाही अब सार्वजनिक हुई है। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम) के दौरान चीन को दिया गया गुप्त आश्वासन स्वीकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए इन दस्तावेजों से पता चलता है कि निक्सन ने चीन को निजी तौर पर बताया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और चीन ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, तो अमेरिका चीन का समर्थन करेगा। यह खुलासा दक्षिण एशिया में युद्ध को बड़े स्तर पर फैलाने की अमेरिकी मंशा को उजागर करता है।