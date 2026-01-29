बेटी उठ जा..चूमा माथा और फिर…पिंकी माली के शव से लिपट फूट-फूटकर रोई मां

अजित पवार के विमान की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली को गुरुवार को मुंबई के ठाणे में अंतिम विदाई दी गई। बेटी के आखिरी दर्शन करने जब मां पहुंची तो हर आंख नम हो गई और हर दिल भारी हो गया। आसमान में उड़ानों का सपना देखने वाली फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली आज उसी आसमान से हमेशा के लिए दूर चली गईं। मुंबई में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, तो मातम ऐसा छाया कि पूरा इलाका रो पड़ा। ठाणे में अंतिम विदाई के दौरान पिंकी से अंतिम मुलाकात में उनकी मां के सभी जज्बात टूट गए और वो पिंकी के शव से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगी। कभी माथा चूमती तो कभी प्यार से गले लगाती। मानो कह रही हो कि बेटी उठ जा… अभी तो तुझे मां से खूब सारी बातें करनी है। बेटी को हमेशा ऊंची उड़ान भरने का हौसला देने वाली मां आज उसके शव से लिपटकर फफफ फफक कर रो रही है।