एनसीपी विधायक दल की बैठक आज, बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार
NCP Legislative Party Meeting: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मृत्यु होने के बाद अब एनसीपी की कमान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालें,इसे लेकर पार्टी में सहमति बन गई है। शुक्रवार को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल,सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास वर्षा में मुलाकात की। इस दौरान अजित पवार के पास रहे विभागों पर दावा पेश किया गया।
वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता डिप्टी सीएम और एनसीपी विधायक दल नेता के रिक्त पदों को भरने की है। जनता और पार्टी की भावनाएं समान हैं। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता बनाने का कोई विरोध नहीं है। हमें परिवार से बात करनी होगी और अहम नियुक्तियों पर उनकी सहमति से निर्णय होगा। शनिवार को एनसीपी के विधायकों की बैठक बारामती में बुलाई गई है। माना जा रहा है इसमें सुनेत्रा पवार को नेता विधायक दल और डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव आएगा। विधायकों की सहमति के बाद पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। वहीं मंत्री छगन भुजबल ने संकेत दिया है कि अगर निर्णय हो जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को ही हो सकता है। वहीं शुक्रवार को अजित पवार की अस्थियां विसर्जित की गईं।
विधायक दल का नेता बनने के बाद सुनेत्रा पवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। अजित पवार की मृत्यु से रिक्त हुई उनकी बारामती विधानसभा सीट से ही वह चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर तीन और नेताओं के बयान सामने आए हैं। इनमें अजित पवार के करीबी किरण गुजर, जयंत पाटिल और शरद पवार गुट के एकनाथ खड़से शामिल हैं।
