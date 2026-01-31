31 जनवरी 2026,

शनिवार

राष्ट्रीय

एनसीपी विधायक दल की बैठक आज, बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा पवार

महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक हलचल तेज। आज बारामती में होगी एनसीपी विधायक दल की बैठक, जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुनने और डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव संभव। जानें क्या सुनेत्रा लड़ेंगी बारामती से चुनाव?

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 31, 2026

sunetra pawar first woman deputy cm maharashtra

सुनेत्रा पवार

NCP Legislative Party Meeting: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में मृत्यु होने के बाद अब एनसीपी की कमान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालें,इसे लेकर पार्टी में सहमति बन गई है। शुक्रवार को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल,सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास वर्षा में मुलाकात की। इस दौरान अजित पवार के पास रहे विभागों पर दावा पेश किया गया।

वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता डिप्टी सीएम और एनसीपी विधायक दल नेता के रिक्त पदों को भरने की है। जनता और पार्टी की भावनाएं समान हैं। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता बनाने का कोई विरोध नहीं है। हमें परिवार से बात करनी होगी और अहम नियुक्तियों पर उनकी सहमति से निर्णय होगा। शनिवार को एनसीपी के विधायकों की बैठक बारामती में बुलाई गई है। माना जा रहा है इसमें सुनेत्रा पवार को नेता विधायक दल और डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव आएगा। विधायकों की सहमति के बाद पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। वहीं मंत्री छगन भुजबल ने संकेत दिया है कि अगर निर्णय हो जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को ही हो सकता है। वहीं शुक्रवार को अजित पवार की अस्थियां विसर्जित की गईं।

राज्यसभा से इस्तीफा दे चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा

विधायक दल का नेता बनने के बाद सुनेत्रा पवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। अजित पवार की मृत्यु से रिक्त हुई उनकी बारामती विधानसभा सीट से ही वह चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर तीन और नेताओं के बयान सामने आए हैं। इनमें अजित पवार के करीबी किरण गुजर, जयंत पाटिल और शरद पवार गुट के एकनाथ खड़से शामिल हैं।

Published on:

31 Jan 2026 03:16 am

Hindi News / National News / एनसीपी विधायक दल की बैठक आज, बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा पवार
