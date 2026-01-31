एनसीपी विधायक दल की बैठक आज, बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं सुनेत्रा पवार

वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता डिप्टी सीएम और एनसीपी विधायक दल नेता के रिक्त पदों को भरने की है। जनता और पार्टी की भावनाएं समान हैं। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता बनाने का कोई विरोध नहीं है। हमें परिवार से बात करनी होगी और अहम नियुक्तियों पर उनकी सहमति से निर्णय होगा। शनिवार को एनसीपी के विधायकों की बैठक बारामती में बुलाई गई है। माना जा रहा है इसमें सुनेत्रा पवार को नेता विधायक दल और डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव आएगा। विधायकों की सहमति के बाद पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। वहीं मंत्री छगन भुजबल ने संकेत दिया है कि अगर निर्णय हो जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को ही हो सकता है। वहीं शुक्रवार को अजित पवार की अस्थियां विसर्जित की गईं।