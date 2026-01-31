एआई में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी: पीएम मोदी बोले, पारदर्शी और सुरक्षित तकनीक ही रास्ता

उन्होंने एआई स्किलिंग और प्रतिभा निर्माण को समय की जरूरत बताया और विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने स्वदेशी समाधानों के अधिक उपयोग पर बल देते हुए उद्योग जगत से भारत को वैश्विक एआई प्रयासों का प्रमुख गंतव्य बनाने की अपील की। बैठक में विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, जोहो, एलटीआई माइंडट्री, जियो प्लेटफॉर्म्स, अडानीकनेक्स, एनएक्सट्रा डेटा और नेटवेब टेक्नोलॉजीज के सीईओ, साथ ही आईआईआईटी हैदराबाद, आइआइटी मद्रास और आइआइटी बॉम्बे के विशेषज्ञ शामिल हुए। केंद्रीय आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यमंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे।