राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ‘डेल्सी रोड्रिगेज’ से की बातचीत; जानें किन मुद्दों पर बनी सहमति

पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच फोन पर हुई बातचीत में ऊर्जा, व्यापार और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जानें अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के संबंधों में क्या नए बदलाव आएंगे।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 31, 2026

PM Modi and Delcy Rodriguez

पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज (Photo - IANS)

अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद मची वैश्विक उथल-पुथल के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की। इस चर्चा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से इस बातचीत की जानकारी साझा की।

साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से सार्थक बातचीत हुई। हमने सभी क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने तथा विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही, आगामी वर्षों में भारत और वेनेजुएला के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साझा दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई।"

इन प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग

इस बातचीत के उपरांत विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को और अधिक व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार और निवेश के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और कृषि के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक और सामाजिक रिश्तों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नागरिकों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही, वे भविष्य में भी निरंतर एक-दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए ताकि द्विपक्षीय हितों पर चर्चा जारी रहे।

गौरतलब है कि रोड्रिगेज ने 5 जनवरी को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने पूर्ववर्ती निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने के ठीक दो दिन बाद संभाली। मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करने के लिए अमेरिकी हिरासत में रखा गया है।

महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बनेंगी सुनेत्रा पवार: NCP ने बुलाई विधायक ​दल की बैठक, जानें कब लेंगी शपथ
राष्ट्रीय
sunetra pawar first woman deputy cm maharashtra

Updated on:

31 Jan 2026 12:03 am

Published on:

31 Jan 2026 12:02 am

Hindi News / National News / पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति 'डेल्सी रोड्रिगेज' से की बातचीत; जानें किन मुद्दों पर बनी सहमति
