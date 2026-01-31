पीएम मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ‘डेल्सी रोड्रिगेज’ से की बातचीत; जानें किन मुद्दों पर बनी सहमति

इस बातचीत के उपरांत विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को और अधिक व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार और निवेश के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और कृषि के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक और सामाजिक रिश्तों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नागरिकों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही, वे भविष्य में भी निरंतर एक-दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए ताकि द्विपक्षीय हितों पर चर्चा जारी रहे।