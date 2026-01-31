जम्मू-कश्मीर से बड़ी ख़बर: सांबा जिले में दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन; अलर्ट पर भारतीय सुरक्षाबल

(AI Generated Images)
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा दी गई चेतावनी देने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल, एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा जिले में शुक्रवार को संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। इस घटना के बाद मुस्तैद भारतीय जवानों का इलाके में सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ सेक्टर के रतनपुर गांव में शाम को करीब 7 बजकर 40 मिनट पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हालांकि कुछ देर भारतीय सीमा में रहने के बाद ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। उधर, ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री गिराए जाने की आशंका में भारतीय सुरक्षाबलों की तरफ से गांव और आस-पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक भारतीय सुरक्षाबलों को कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग