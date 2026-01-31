जम्मू-कश्मीर से बड़ी ख़बर: सांबा जिले में दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन; अलर्ट पर भारतीय सुरक्षाबल

मिली जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ सेक्टर के रतनपुर गांव में शाम को करीब 7 बजकर 40 मिनट पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हालांकि कुछ देर भारतीय सीमा में रहने के बाद ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। उधर, ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री गिराए जाने की आशंका में भारतीय सुरक्षाबलों की तरफ से गांव और आस-पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक भारतीय सुरक्षाबलों को कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला था।