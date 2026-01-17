17 जनवरी 2026,

इंदौर में दूषित पानी से मौत पर परिजनों से मिलकर भावुक हुए राहुल गांधी… कह दी तगड़ी बात

राहुल गांधी ने मोहन यादव सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि जिन लोगों ने यह किया… सरकार में कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 17, 2026

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए। जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजन से मुलाकात की। इसके बाद भागीरथपुरा में दो पीड़ित परिवारों के घर गए। संस्कार गार्डन में बैठकर प्रभावितों से मिले और चेक बांटा। राहुल गांधी ने मोहन यादव सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि जिन लोगों ने यह किया… सरकार में कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए… यह सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है।

