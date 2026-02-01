16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल! PM मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती, क्या दक्षिण में बदलेगा समीकरण?

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद साहब के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार में उनके प्रयास सराहनीय हैं।'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 16, 2026

Narendra Modi and Grand Mufti

Narendra Modi and Grand Mufti

PM Modi Meets Grand Mufti Sheikh Abubakr Ahmad: केरल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक को केरल की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय (खासकर मुस्लिम वोट बैंक) चुनावी समीकरण बदल सकता है। मुलाकात में सामाजिक सद्भाव, शिक्षा सुधार, अल्पसंख्यक कल्याण और समावेशी विकास पर विस्तृत चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद साहब के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार में उनके प्रयास सराहनीय हैं।'
ग्रैंड मुफ्ती ने बैठक के बाद कहा, -भारत में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित है। कोई बाधा या समस्या नहीं है। हम सब मिलकर राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे।' उन्होंने अपने हालिया केरल दौरे 'विद ह्यूमैनिटी' के दौरान विभिन्न वर्गों से प्राप्त चिंताओं और मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। रमजान के संदेश भी साझा किए गए।

जानें कौन हैं ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद साहब

ग्रैंड मुफ्ती, जिन्हें कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के नाम से जाना जाता है, सुन्नी मुस्लिम समुदाय के प्रमुख विद्वान हैं। वे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के महासचिव और समस्त केरल जमीयतुल उलेमा के नेता हैं। 2019 में उन्हें भारत का ग्रैंड मुफ्ती घोषित किया गया। उनकी संस्था जमिया मरकज साकाफाती सुन्निया (जमिया मरकज) एशिया की सबसे बड़ी इस्लामी-आधुनिक शिक्षा संस्था है, जहां 50% से अधिक महिलाएं पढ़ती हैं। उन्होंने 300+ सीबीएसई स्कूल, कॉलेज और 22 राज्यों में 130+ संस्थान स्थापित किए हैं।

बैठक में कई मुद्दों पर की चर्चा

बैठक में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, ऐतिहासिक मस्जिदों-इस्लामी स्मारकों का संरक्षण, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसी योजनाओं की बहाली, निर्दोषों को न्याय, उत्तर भारत के इस्लामी संस्थानों की चुनौतियां, दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों को रेल से जोड़ना और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मलप्पुरम केंद्र के विकास पर चर्चा हुई। केंद्र-अल्पसंख्यक संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

ये भी पढ़ें

‘ई-लाइब्रेरी के लिए 5000 दो’: मदुरै बेंच ने हत्या के प्रयास के आरोपी को गवाह रिकॉल की शर्त पर राहत दी
राष्ट्रीय
Madras High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 09:42 pm

Published on:

16 Feb 2026 09:31 pm

Hindi News / National News / केरल चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल! PM मोदी से मिले ग्रैंड मुफ्ती, क्या दक्षिण में बदलेगा समीकरण?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.