बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में IMD का अलर्ट

देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का कहर (North India Fog Alert Jan 2026) थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले एक सप्ताह के लिए देशव्यापी पूर्वानुमान (IMD 7 Days Weather Forecast) जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के रूप में दिखने वाला है। ताजा बुलेटिन के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में अगले सात दिनों तक मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे नए ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) के कारण मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ‘घने से बहुत घना’ कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक​ एक नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के भीतर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम को और अधिक सर्द बना देंगी।