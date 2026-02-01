बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। मानसून के बाद अब कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है, तो कई राज्यों में अभी भी अच्छी बारिश का दौर बरकरार है। बारिश के लिए 2025 बेहतरीन रहा और अब 2026 भी बारिश के लिए अच्छा साल होने की संभावना जताई जा रही है। अब देश में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 4, 5 और 6 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।