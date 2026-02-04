मां के आशिक पर एक के बाद एक चाकू से 16 बार किए वार, पुलिस के आने तक शव पर खड़ा रहा हत्यारा

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 51 वर्षीय बसप्पा होसमानी के रूप में हुई है, जो बासाडोनी गांव का निवासी था। आरोपी इरय्या मठपति ने पूछताछ में बताया कि करीब दस साल पहले बसप्पा उसकी मां के साथ घर छोड़कर चला गया था। बाद में दोनों कोल्हापुर में बस गए थे। इस घटना ने आरोपी के मन में गहरी नाराजगी और अपमान की भावना भर दी। पुलिस का कहना है कि बसप्पा के हाल ही में गांव लौटने की जानकारी मिलते ही आरोपी बदले की योजना बनाने लगा और मौके की तलाश करने लगा।