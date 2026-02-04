सड़क पर नंगा हुआ युवक, गार्ड के क्लब में एंट्री देने से मना करने पर जमकर किया हंगामा

बेंगलुरु के सेंट्रल इलाके में स्थित बैंगलोर क्लब अपनी एलीट मेंबरशिप और लंबी वेटिंग लिस्ट के लिए जाना जाता है। शहर के प्रभावशाली और रसूखदार लोग इस क्लब के सदस्य माने जाते हैं। बुधवार को इसी प्रतिष्ठित क्लब के बाहर एक ऐसी घटना हुई जिसने राहगीरों से लेकर सोशल मीडिया तक सभी को चौंका दिया। घटना में एक स्थानीय युवक ने नशे की हालत में क्लब के बाहर जमकर हंगामा किया। युवक ने कपड़े उतार दिए और खुद को कार के सामने खड़ा कर दिया, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए।