अजित की मौत के आखिरी 26 मिनट, डरा देगा क्रैश लैंडिंग का ये सच!

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हादसे के आखिरी 26 मिनटों का पूरा ब्यौरा साझा किया है

Jaishree Shekhawat

Jan 29, 2026

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को(Ajit Pawar Death News) ले जा रहा चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह करीब 35 मिनट तक हवा में रहने के बाद दुर्घटनाग्रस्त(Maharashtra Plane Crash) हो गया…इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई…नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस हादसे की गहन जांच कर रहे हैं, जबकि शुरुआती जानकारियों में बारामती(Baramati Plane Crash) एयरपोर्ट की भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं…नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हादसे के आखिरी 26 मिनटों का पूरा ब्यौरा साझा किया है, जिससे पता चलता है कि पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश की थी…

Published on:

29 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / National News / Videos / अजित की मौत के आखिरी 26 मिनट, डरा देगा क्रैश लैंडिंग का ये सच!

