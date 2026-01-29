अजित की मौत के आखिरी 26 मिनट, डरा देगा क्रैश लैंडिंग का ये सच!

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को(Ajit Pawar Death News) ले जा रहा चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह करीब 35 मिनट तक हवा में रहने के बाद दुर्घटनाग्रस्त(Maharashtra Plane Crash) हो गया…इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई…नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस हादसे की गहन जांच कर रहे हैं, जबकि शुरुआती जानकारियों में बारामती(Baramati Plane Crash) एयरपोर्ट की भौगोलिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं…नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हादसे के आखिरी 26 मिनटों का पूरा ब्यौरा साझा किया है, जिससे पता चलता है कि पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश की थी…