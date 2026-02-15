IND vs Pak Match: भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, कहा- देश की भावनाओं…

IND vs Pak Match: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का मैच खेला जाएगा। इससे पहले नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल, भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर हमेशा राजनीतिक बहस तेज होती है। इसी बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल आंखें बंद कर लेने या दिमाग का उपयोग न करने से देशभक्ति साबित नहीं होती।