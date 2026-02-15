समुद्र में चला दिया टैंक…जल-थल-नभ तीनों में भारत के जांबाजों ने दिखाया पराक्रम, सामने आया वीडियो

भारत इस बार समुद्री क्षेत्र में अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। IFR 2026 जैसे बड़े इवेंट में 70 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं, जिनमें 20 से अधिक अफ्रीकी देश भी हैं। इनमें ईस्ट अफ्रीका से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक के देश शामिल हैं। सेशेल्स और साउथ अफ्रीका अपने युद्धपोत भेज रहे हैं, जबकि बाकी देश अपने नौसैनिक अधिकारियों के साथ हिस्सा लेंगे।