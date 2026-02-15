एक बार फिर बदलेगा मौसम! IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Alert: उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में 11 राज्यों में गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से तापमान में हल्की गिरावट जरूर आएगी, लेकिन ठंड की वापसी की संभावना नहीं है।