साड़ी वाला ट्रेंड खतरनाक, AI पर फोटो बनाने वाले सावधान!

आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के अजीब और मजेदार ट्रेंड वायरल होते रहते हैं…हाल ही में गूगल जेमिनी एआई साड़ी ट्रेंड(Gemini AI Saree Trend) लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है…इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी तस्वीर जेमिनी() पर अपलोड करते हैं और उसे खास प्रॉम्प्ट देकर साड़ी में बदलवाते हैं…इसके बाद लोग उन बदली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं…बनाना एआई(Google Gemini Nano Banana AI Trend) साड़ी ट्रेंड में यूजर्स अपनी सेल्फी को 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तरह साड़ी(Nano Banana Tool) पहने हुए पोर्ट्रेट में बदलते हैं…यह गूगल के जेमिनी नैनो बनाना इमेज-एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करता है…हालांकि, इस मजेदार दिखने वाले ट्रेंड के पीछे गंभीर खतरे छिपे हो सकते हैं…