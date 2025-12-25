कामयाबी या खतरा: टाइगर संरक्षण की सफलता बन रही नई चुनौती, 2025 में 162 टाइगर की मौत

Tiger conservation:देश में बाघ (टाइगर) संरक्षण को लेकर वर्षों से हो रही कोशिशें अब एक नए संकट की ओर इशारा कर रही हैं। बाघों की संख्या बढ़ना जहां एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, वहीं इसके रहने की जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में आपसी और ग्रामीणों से टकराव के साथ मौतों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जंगल कम नहीं हुए हैं, लेकिन टाइगर की संख्या में इजाफे के कारण रिजर्व अब छोटे पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि पांच साल में 721 टाइगर की मौत हुई है। वहीं अकेले 2025 में अब तक 162 टाइगर मौत की नींद सो चुके हैं। यह संख्या 2023 के बाद सबसे अधिक है। सबसे अधिक 55 मौत मध्यप्रदेश में हुई। महाराष्ट्र में 36, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में दो-दो टाइगर की मौत हुई है।