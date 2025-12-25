पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर, दिल्ली में खराब हवा बरकरार

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखा सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर सरकार नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करा सकती, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को कम या माफ क्यों नहीं किया जा सकता? मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने इसे जरूरी उपकरण बताया और कहा, 'हर नागरिक को ताजी हवा चाहिए। आप नहीं दे पा रहे हैं, तो प्यूरीफायर उपलब्ध कराएं।' यह मामला एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में मांग की गई है कि एयर प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ घोषित किया जाए और इन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% या पूरी तरह माफ कर दिया जाए।