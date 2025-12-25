मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: मेट्रो, एयरपोर्ट, हाइवे सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शुरू किया है। कैबिनेट ने कोटा, बागडोगरा, बीथा और वाराणसी में एयरपोर्ट विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें कुल 7,339 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।