मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: मेट्रो, एयरपोर्ट, हाइवे सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी

पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (File Photo - IANS)
पत्रिका ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो, एयरपोर्ट, हाइवे सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। राजस्थान के कोटा, यूपी के वाराणसी सहित 4 एयरपोर्ट के विकास के लिए भारी भरकम बजट मंजूर किया गया है।
केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शुरू किया है। कैबिनेट ने कोटा, बागडोगरा, बीथा और वाराणसी में एयरपोर्ट विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें कुल 7,339 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।
इसके साथ ही महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में एक बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। जहाज निर्माण और समुद्री विकास सुधारों के लिए 1,45,945 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ है। इससे समुद्री क्षमता और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा।
कैबिनेट ने 936 किमी के आठ नेशनल हाई-स्पीड रोड प्रोजेक्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत विस्तार और पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में स्ट्रेटेजिक सड़क विकास को भी मंजूरी दी है। हाईवे सेक्टर में सबसे ज्यादा 1,97,644 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
मेट्रो निर्णय: कैबिनेट ने दिल्ली, बेंगलूरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ समेत कई शहरों में मेट्रो विस्तार
