Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

8वें वेतन आयोग पर आ गया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम का चयन बहुत जल्द किया जाएगा

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 10, 2025

आठवें वेतन आयोग का करीब एक साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं…आयोग के गठन में हो रही देरी और इसको लेकर अब तक बनी अनिश्चितताओं के बीच यह खबर राहत भरी हो सकती है..इस मुद्दे पर सरकार से बात करने गए कर्मचारी संगठन की अपील पर पॉजिटिव रिप्लाई आया है…केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम का चयन बहुत जल्द किया जाएगा…उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार आयोग के गठन के लिए पूरी तरह से तत्पर है…

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2025 08:18 am

Published on:

10 Sept 2025 08:17 am

Hindi News / National News / 8वें वेतन आयोग पर आ गया अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Nepal Gen Z Protest: नेपाल पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पीएम मोदी ने भी कर दी बड़ी अपील

राष्ट्रीय

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 : इंदौर और उदयपुर को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, 11 शहरों को पुरस्कार

राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर सीपी राधाकृष्णन को लेकर जगदीप धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ हो गया खेला, इतने सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस के दावों की खुली पोल

राष्ट्रीय

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन जो बने देश के नए उपराष्ट्रपति, जानें उनके बारे में 7 बड़ी बातें

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.