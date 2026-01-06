6 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

आ गई यूपी की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, 2.89 करोड़ के कटे नाम, कहीं आपका नाम तो नहीं.. ऐसे करें चैक

ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार लखनऊ जिले में सबसे ज्यादा करीब 30 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले जहां जिले में 39,94,535 मतदाता दर्ज थे, अब यह संख्या घटकर 27,94,397 रह गई है।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 06, 2026

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तृत जानकारी साझा की है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया, ”राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। पहले चरण की प्रक्रिया के बाद करीब 2.89 करोड़ नाम, यानी लगभग 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। 6 जनवरी से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं का नाम पहली ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म-6 या फॉर्म-7 भरकर आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

Published on:

06 Jan 2026 10:41 pm

Hindi News / National News / Videos / आ गई यूपी की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, 2.89 करोड़ के कटे नाम, कहीं आपका नाम तो नहीं.. ऐसे करें चैक

